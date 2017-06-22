КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Утром 22 июня на харьковском Мемориале Славы собрались почтить память погибших во Второй мировой войне около 50 пенсионеров и представителей ветеранских организаций, сообщает NewsRoom.

"Собравшиеся принесли с собой красный флаг, однако, по словам правоохранителей, он не нарушает закона о декоммунизации в связи с отсутствием на нем серпа и молота. У одного из участников шествия полицейские временно изъяли табличку с надписью о том, что Гитлер и Бандера "вместе напали на Украину". Полиция также проверяет сумки и пакеты участников акции на предмет наличия запрещенной символики", — говорится в сообщении.

Всего охрану правопорядка осуществляли около 300 полицейских. Заявки на проведение своих акций на Мемориале Славы подали областной совет ветеранов, союз ветеранов боевых действий Второй мировой войны и союз советских офицеров.

NewsRoom В Харькове к Мемориалу Славы пришли 50 человек с красным флагом

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.