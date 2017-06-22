наверх
22.06.201717:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Харькове к Мемориалу Славы пришли 50 человек с красным флагом

    19960
    Всего охрану правопорядка осуществляли около 300 полицейских. Заявки на проведение своих акций на Мемориале Славы подали областной совет ветеранов, союз ветеранов боевых действий Второй мировой войны и союз советских офицеров.
    В Харькове к Мемориалу Славы пришли 50 человек с красным флагом
    NewsRoom

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Утром 22 июня на харьковском Мемориале Славы собрались почтить память погибших во Второй мировой войне около 50 пенсионеров и представителей ветеранских организаций, сообщает NewsRoom.

    Оборона Одессы
    RIA News Георгий Зельма | Перейти в фотобанк
    22 июня: День скорби и почтения памяти жертв войны

    "Собравшиеся принесли с собой красный флаг, однако, по словам правоохранителей, он не нарушает закона о декоммунизации в связи с отсутствием на нем серпа и молота. У одного из участников шествия полицейские временно изъяли табличку с надписью о том, что Гитлер и Бандера "вместе напали на Украину". Полиция также проверяет сумки и пакеты участников акции на предмет наличия запрещенной символики", — говорится в сообщении.

    Всего охрану правопорядка осуществляли около 300 полицейских. Заявки на проведение своих акций на Мемориале Славы подали областной совет ветеранов,  союз ветеранов боевых действий Второй мировой войны и союз советских офицеров.

    NewsRoom
    В Харькове к Мемориалу Славы пришли 50 человек с красным флагом

    22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Белый дом. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Украинский военный
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ