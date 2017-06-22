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    Общество

    В Украине в четверг тепло и солнечно

    (обновлено: )2901
    На востоке синоптики обещают днем до +24...+28. Жарче всего будет в Запорожье, где потеплеет до +30. При этом в Запорожской области возможны осадки.
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    Фото Владислава Якушева

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. По данным прогноза Укргидрометцентра, 22 июня осадки возможны только в Запорожской области и Симферополе. На остальной территории без осадков. На западе сегодня воздух днем прогреется до +22…+28. В центре днем термометры покажут +24…+26.

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    На севере будет немного прохладнее: днем +22…+24.

    На востоке синоптики обещают днем до +24…+28. Жарче всего будет в Запорожье, где потеплеет до +30. При этом в Запорожской области возможны осадки.

    На юге и в Крыму +28…+30. В Симферополе возможна гроза.

    В Киеве 22 июня переменная облачность без осадков. Днем +23…+25.

    Напомним, во вторник в Украине в большинстве областей температура воздуха превысила 30 градусов тепла.

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