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    Общество

    "Одноклассники" вернулись в Украину

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (729)

    (обновлено: )21751
    Сайт "ok.ru" по-прежнему не работает из браузеров, однако он стал доступным с помощью мобильного приложения. Представители соцсети отказались раскрывать технологию.
    Санкции в отношении российских интернет-ресурсов и соцсетей
    УНИАН

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Российская социальная сеть "Одноклассники" вновь стала доступной для украинских пользователей, однако лишь с помощью мобильного приложения, сообщает телеканала "24". 

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    Все функции соцсети работают в обычном режиме. Представители соцсети отказались раскрывать технологию, как и в целом от комментариев на эту тему.

    Скриншот "24"
    Соцсеть "Одноклассники" в Украине

    В то же время сайт "ok.ru" по-прежнему не работает из браузеров.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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    Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.,

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