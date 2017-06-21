Заведено дело на горсовет Николаевской области из-за отказа от декоммунизации

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Николаевской области завела дело по факту решения Баштанского городского совета о возвращении нескольким улицам города старых советских названий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, данные действия содержат признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал–социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершённые лицом, которое является представителем власти).

"Считаем, что данное решение Баштанского городского совета является очевидно противоправным и предостерегаем представителей других органов местного самоуправления от подобных действий", — сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, Баштанский городской совет принял решение о возврате старых названий ряду улиц в городе.