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    Общество

    Заведено дело на горсовет Николаевской области из-за отказа от декоммунизации

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (178)

    (обновлено: )14
    Прокуратура считает решение Баштанского городского совета о возвращении старых названий улиц противоправным и предостерегает представителей других органов местного самоуправления от подобных действий.
    Чиновники. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Николаевской области завела дело по факту решения Баштанского городского совета о возвращении нескольким улицам города старых советских названий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
    Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

    Как отметили в ведомстве, данные действия содержат признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал–социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершённые лицом, которое является представителем власти).

    "Считаем, что данное решение Баштанского городского совета является очевидно противоправным и предостерегаем представителей других органов местного самоуправления от подобных действий", — сообщили в прокуратуре.

    Как сообщалось ранее, Баштанский городской совет принял решение о возврате старых названий ряду улиц в городе.

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