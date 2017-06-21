В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 21 июня, объявлено штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют грозы, местами шквал 15-20 м/с.

Не затронет шторм Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, сообщает ГСЧС Украины, ссылаясь на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, днем 21 июня в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, гроза, местами шквал 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в последние дни в Украине установилась очень жаркая погода.