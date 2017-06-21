В суд передано дело о покушении на Геращенко

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по делу о покушении на народного депутата Антона Геращенко, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение.

Как установило следствие, покушение на депутата организовал один из активных членов ЛНР.

По данным СБУ, злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации. Он объявлен в розыск.

В ведомстве подчеркнули, что "уголовное производство против него и других представителей российских спецслужб выделено в особое производство".

Ранее депутат Верховной Рады ("Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что покушение на него готовили в России.