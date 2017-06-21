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    Общество

    В суд передано дело о покушении на Геращенко

    (обновлено: )3001
    Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по делу о покушении на народного депутата Антона Геращенко, сообщает пресс-центр СБУ.

    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Соцсети
    Геращенко и его покушение: лучшие фотожабы

    Отмечается, что обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение.

    Как установило следствие, покушение на депутата организовал один из активных членов ЛНР.

    По данным СБУ, злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации. Он объявлен в розыск.

    В ведомстве подчеркнули, что "уголовное производство против него и других представителей российских спецслужб выделено в особое производство".

    Ранее депутат Верховной Рады ("Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что покушение на него готовили в России.

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