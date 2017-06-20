Львову грозит вспышка инфекций. Мэр допускает эвакуацию детей

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый не исключил эвакуации детей из города в связи с высокой инфекционной опасностью из-за накопившегося мусора.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

"Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусматривать возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря, в другие страны", — цитирует Садового агентство "Укринформ".

По его словам, сообщения об опасности вспышки в городе инфекционных заболеваний будут направлены в международные организации и посольства.

Городской совет Львова ранее обратился к властям, в том числе премьеру, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

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По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на середину июня в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80-100 тонн в день.