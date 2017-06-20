Аваков наблюдал за бесчинствами харьковских фанатов в Киеве с трибуны

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители не смогли остановить беспорядки, спровоцированные фанатами аматорского футбольного клуба из Харькова "Металлист-1925" во время матча в Киеве, даже несмотря на то, что на трибунах присутствовал министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил главный тренер ФК "Агробизнес" Олег Собуцкий.

В понедельник, 19 июня, в столице на НСК "Олимпийский" произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

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На 75-й минуте при счете 4:0 в пользу "Агробизнеса" болельщики "Металлиста-1925" сначала зажгли файеры на трибунах, а после выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами "Агробизнеса". Позже харьковчане направились к центральным секторам, где тоже началась массовая потасовка. Матч был остановлен, позже "Агробизнес" наградили золотыми медалями чемпионата Украины среди аматоров.

"Я буду инициировать вопрос, чтобы такую команду во вторую лигу не допускать, потому что мы видим сегодня, как они себя ведут. Это агрессия", — цитирует Сабуцкого mediaport.ua.

Он высказал критику в адрес сотрудников правоохранительных органов, которые, даже несмотря на присутствие министра внутренних дел на матче, не обеспечили безопасность болельщикам и командам.

mediaport.ua Министр внутренних дел Арсен Аваков на финале аматорского чемпионата Украины

"Побили многих людей. Там ребята у нас, воин АТО, его жестоко побили. Наша милиция ничего не может", — сказал тренер, который в результате столкновений получил травму головы (см. на фото).

mediaport.ua Главный тренер ФК "Агробизнес" Олег Собуцкий пострадал при нападении харьковских ультрас

Ранее сообщалось, что около 30 молодых людей спортивного телосложения в понедельник вечером ворвались в супермаркет BILLA на Майдане Незалежности в центре Киева. В СМИ появилась версия о том, что налетчиками на BILLA могут быть представители харьковского фан-движения. Напомним, накануне ультрас из первой столицы устроили масштабные беспорядки на финале аматорского чемпионата Украины по футболу между "Металлистом-1925" и "Агробизнесом".