Пользователи сообщают о сбоях в работе Skype

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В понедельник вечером, 19 июня, произошел сбой в работе сервиса для общения Skype, сообщают пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США, передает ТСН.

Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.

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Также некоторые сообщают, что подобные проблемы в работе сервиса наблюдались и в воскресенье вечером, 18 июня.

В то же время официального заявления от Skype сбое в работе пока не было.

Напомним, глобальный сбой в работе Skype произошел в сентябре 2015 года.