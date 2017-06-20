наверх
20.06.201702:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Пользователи сообщают о сбоях в работе Skype

    (обновлено: )35
    Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы и они не могут войти в нее. Подобные проблемы в работе сервиса наблюдались и в воскресенье вечером, 18 июня.
    В Skype сбои

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В понедельник вечером, 19 июня, произошел сбой в работе сервиса для общения Skype, сообщают пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США, передает ТСН.

    Пользователи жалуются на то, что их "выбросило" из программы и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.

    Смотрите также — Суд и дело о госизмене: Януковича ждут в Skype через две недели

    Также некоторые сообщают, что подобные проблемы в работе сервиса наблюдались и в воскресенье вечером, 18 июня. 

    В то же время официального заявления от Skype сбое в работе пока не было.

    Напомним, глобальный сбой в работе Skype произошел в сентябре 2015 года. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Париж: наезд авто на фургон полиции
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве