В Минобороны пообещали давать комментарии российским журналистам

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк пообещала выходить на контакт с журналистами, работающими в российских СМИ в Киеве. Соответствующее заявление она сделала после критики со стороны журналистов из РФ в ходе конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности" в Вене.

"Журналисты РИА Новости после начала боевых действий в Донбассе были лишены аккредитации, сначала в Верховной раде, затем в министерствах и ведомствах, в кабинете министров. И это не россияне, это граждане Украины. При этом передавали оттуда наши корреспонденты заявления с позицией украинских властей. Они сотрудники информационного агентства, сообщают сухие факты, цифры, цитаты. Предъявить им обвинения в предвзятости не за что. Это просто новости. Власти же в Киеве сами попыталась прекратить поток информации о позиции украинских официальных лиц для российской аудитории", — завил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев в ходе дискуссии.

С похожей претензией относительно невозможности работы российских журналистов в Украине выступил представитель телеканала "Звезда" Алексей Харьков, а также сотрудница телеканала RT Пола Слиер.

Гаврилюк, рассказавшая о процессе аккредитации в зоне военных действий в Донбассе, сообщила, что для получения доступа туда необходимо сначала одобрение Службы безопасности Украины (СБУ), лишь на ее основе выдается аккредитация Минобороны. При этом на вопрос Горностаева, может ли она сказать, что представители Минобороны, которые также прекратили общение с РИА Новости, начнут все-таки отвечать на вопросы и давать комментарии хотя бы по телефону, пообещала это сделать.

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"Я могу оставить свой телефон", — сказала Гаврилюк. При этом она сообщила, что в зоне военной операции в Донбассе аккредитованы 18 российских журналистов, но не смогла уточнить, из каких СМИ. После завершения дискуссии Гаврилюк оставила свой телефон и на вопрос, можно ли по нему получать комментарии, ответила утвердительно.

В свою очередь украинские журналисты с Громадске ТВ в ходе дискуссии поинтересовались, что может ОБСЕ сделать для того, чтобы украинские журналисты могли попасть в районы, подконтрольные самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Интересовались они также и возможностью приехать в Крым, чтобы узнать, "как там живут украинские граждане". Главный советник офиса представителя ОБСЕ по свободе прессы Маттийс Берман заявил, что на этот счет ОБСЕ ведет диалог с властями РФ.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.