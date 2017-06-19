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    Общество

    Большегрузам дороги нет. Одесситы заблокировали движение

    (обновлено: )229
    Жилые и хозяйственные постройки одесситов рушатся из-за бесконечного потока фур. Жители намерены ежедневно выходить на протест и перекрывать движение, пока их вопрос не будет рассмотрен в мэрии.
    Протест в Одессе из-за большегрузов, 19 июня 2017
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Жители улицы Хуторской в Одессе в понедельник перекрыли движение транспорта в знак протеста против большегрузов, которые направляются в ближайшие портовые терминалы, сообщает "7 канал".

    "Жилые и хозяйственные постройки одесситов рушатся из-за бесконечного потока фур (…). По словам местных, проблемы с колоннами большегрузов начались после того, как на Хуторской положили нормальный асфальт. Жители опасаются, что с таким трафиком дорога здесь скоро развалится. И их дома тоже", — сказано в сообщении.

    7kanal.com.ua
    Дома в частном секторе Одессы разрушаются из-за большегрузов, 19 июня 2017

    Предыдущая акция протеста с требованием запретить передвижение большегрузного транспорта в частном секторе была на прошлой неделе. Протестующие заявили, что власть не отреагировала на митинги. 

    7kanal.com.ua
    Протест в Одессе из-за большегрузов, 19 июня 2017

    В понедельник протестующие решили не пропускать даже маршрутки. Они также заявили о намерении проводить аналогичные акции ежедневно до рассмотрения их вопроса в мэрии.

    Ранее в июне уличные торговцы перекрыли проезжую часть на улице Бочарова в Одессе. Люди были возмущены тем, что сотрудники Департамента муниципальной безопасности разгоняют стихийный рынок.

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