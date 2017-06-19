Большегрузам дороги нет. Одесситы заблокировали движение

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Жители улицы Хуторской в Одессе в понедельник перекрыли движение транспорта в знак протеста против большегрузов, которые направляются в ближайшие портовые терминалы, сообщает "7 канал".

"Жилые и хозяйственные постройки одесситов рушатся из-за бесконечного потока фур (…). По словам местных, проблемы с колоннами большегрузов начались после того, как на Хуторской положили нормальный асфальт. Жители опасаются, что с таким трафиком дорога здесь скоро развалится. И их дома тоже", — сказано в сообщении.

7kanal.com.ua Дома в частном секторе Одессы разрушаются из-за большегрузов, 19 июня 2017

Предыдущая акция протеста с требованием запретить передвижение большегрузного транспорта в частном секторе была на прошлой неделе. Протестующие заявили, что власть не отреагировала на митинги.

7kanal.com.ua Протест в Одессе из-за большегрузов, 19 июня 2017

В понедельник протестующие решили не пропускать даже маршрутки. Они также заявили о намерении проводить аналогичные акции ежедневно до рассмотрения их вопроса в мэрии.

Ранее в июне уличные торговцы перекрыли проезжую часть на улице Бочарова в Одессе. Люди были возмущены тем, что сотрудники Департамента муниципальной безопасности разгоняют стихийный рынок.