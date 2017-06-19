Вступил в силу закон об отмене печатей в бизнесе

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.

Закон исключает из законодательства требования об обязательном использовании печатей, независимо от их наличия у субъектов хозяйствования, а также возможность признания документа недействительным в связи с отсутствием оттиска печати.

Исключается необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления и устанавливается административная ответственность за вымогательство государственным органом или органом местного самоуправления наличии оттиска печати на официальном документе.

Согласно закону, субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным. Наличие или отсутствие оттиска печати предприятия на документе не создает юридических последствий.

Копия документа, поданного субъектом хозяйствования в орган государственной власти или местного самоуправления, считается заверенной, если на такой копии проставлена подпись уполномоченного лица субъекта хозяйствования или личная подпись физического лица-предпринимателя. Орган государственной власти или местного самоуправления не вправе требовать нотариального заверения подлинности копии документа, если такое требование не установлено законом.

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Закон также устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения каких-либо документов разрешительного характера.