В июле почти во всех районах Крыма отключат свет - "Крымэнерго"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В "Крымэнерго" опубликовали график плановых отключений на июль. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Согласно расписанию, электроэнергию планируют выключать практически во всех районах полуострова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области подписал Закон "О рынке электроэнергии".

По словам президента, закон полностью отвечает европейским стандартам, делает конкурентную отрасль и является абсолютно прозрачным.