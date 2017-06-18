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    Общество

    В июле почти во всех районах Крыма отключат свет - "Крымэнерго"

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (136)

    (обновлено: )36403
    Согласно информации пресс-службы предприятия "Крымэнерго", электроэнергию по расписанию планируют выключать практически во всех районах полуострова.
    Свеча и лампочка
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В "Крымэнерго" опубликовали график плановых отключений на июль. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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    Согласно расписанию, электроэнергию планируют выключать практически во всех районах полуострова.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области подписал Закон "О рынке электроэнергии".

    По словам президента, закон полностью отвечает европейским стандартам, делает конкурентную отрасль и является абсолютно прозрачным.

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