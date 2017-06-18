Полиция отпустила задержанных противников ЛГБТ-марша, их оштрафуют

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Полиция отпустила пятерых задержанных ранее человек из шести, которые принимали участие в акции протеста против "Марша равенства", сообщает "112 Украина".

"Из шести задержанных отпустили пятерых, тех, кто принимал участие в акции протеста против "Марша равенства" в центре столицы сегодня. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.

"Как рассказала представитель их группы, парням выписывают штраф в 51 гривну и даже планируется, что юристы будут подавать жалобу на это решение, потому что штраф никто платить не хочет", — сообщил корреспондент издания.

REUTERS Gleb Garanich Полиция и противники ЛГБТ-марша в Киеве

Напомним, ЛГБТ-марш в Киеве прошел мирно, за исключением нескольких инцидентов, имели место стычки противников марша и полиции, после чего были задержаны шесть человек.