наверх
18.06.201715:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полиция отпустила задержанных противников ЛГБТ-марша, их оштрафуют

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (171)

    (обновлено: )11301
    По данным СМИ, из шести задержанных отпустили пятерых, тех, кто принимал участие в акции протеста против "Марша равенства". Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство.
    Противники ЛГБТ-марша в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Полиция отпустила пятерых задержанных ранее человек из шести, которые принимали участие в акции протеста против "Марша равенства", сообщает "112 Украина". 

    "Из шести задержанных отпустили пятерых, тех, кто принимал участие в акции протеста против "Марша равенства" в центре столицы сегодня. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.

    "Как рассказала представитель их группы, парням выписывают штраф в 51 гривну и даже планируется, что юристы будут подавать жалобу на это решение, потому что штраф никто платить не хочет", — сообщил корреспондент издания. 

    REUTERS Gleb Garanich
    Полиция и противники ЛГБТ-марша в Киеве

    Напомним, ЛГБТ-марш в Киеве прошел мирно, за исключением нескольких инцидентов, имели место стычки противников марша и полиции, после чего были задержаны шесть человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Противники ЛГБТ-марша напали на гражданина Израиля в Макдональдсе
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Украинский военный
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу