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    Общество

    В Украине отмечают День медработника

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    По словам премьера Гройсмана, украинские медики - высококвалифицированные специалисты, пользующиеся уважением в мировом медицинском сообществе и способные выполнять самые сложные профессиональные задачи.
    Врачи в операционной
    REUTERS Ilya Naymushin

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, Украина отмечает День медицинского работника. Также сегодня в Белоруссии и России празднуется день медработника. 

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    Премьер-министр Владимир Гройсман уже поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за их труд.

    "Медик, безусловно, является одной из самых авторитетных, нужных и самых сложных профессий. Во всем мире медицинских работников уважают за то, что они выбрали для себя путь гуманизма и самоотверженного служения ближним. От вашего труда зависит самое главное — жизнь и здоровье человека", — отметил он.

    По словам Гройсмана, украинские медики — высококвалифицированные специалисты, пользующиеся уважением в мировом медицинском сообществе и способные выполнять самые сложные профессиональные задачи.

    "К сожалению, их труд часто остается недооцененным, и они вынуждены работать в условиях, которые не соответствуют уровню их опыта", — добавил премьер.

    Он напомнил, что правительство вводит масштабную реформу системы здравоохранения, которая коснется всех уровней.

    Напомним, в 1994 году президент Леонид Кравчук по инициативе работников учреждений здравоохранения Украины издал указ, которым установил профессиональный праздник работников сферы здравоохранения. Традиционно его празднуют в третье воскресенье июня. 

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