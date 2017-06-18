В Украине отмечают День медработника

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, Украина отмечает День медицинского работника. Также сегодня в Белоруссии и России празднуется день медработника.

Премьер-министр Владимир Гройсман уже поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за их труд.

"Медик, безусловно, является одной из самых авторитетных, нужных и самых сложных профессий. Во всем мире медицинских работников уважают за то, что они выбрали для себя путь гуманизма и самоотверженного служения ближним. От вашего труда зависит самое главное — жизнь и здоровье человека", — отметил он.

По словам Гройсмана, украинские медики — высококвалифицированные специалисты, пользующиеся уважением в мировом медицинском сообществе и способные выполнять самые сложные профессиональные задачи.

"К сожалению, их труд часто остается недооцененным, и они вынуждены работать в условиях, которые не соответствуют уровню их опыта", — добавил премьер.

Он напомнил, что правительство вводит масштабную реформу системы здравоохранения, которая коснется всех уровней.

Напомним, в 1994 году президент Леонид Кравчук по инициативе работников учреждений здравоохранения Украины издал указ, которым установил профессиональный праздник работников сферы здравоохранения. Традиционно его празднуют в третье воскресенье июня.