"Марш равенства" пройдет в Киеве, несмотря на акции противников шествия

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. "Марш равенства" (митинг ЛГБТ-сообщества) пройдет в воскресенье в Киеве, несмотря на запланированные в этот день массовые акции его противников.

Национальная полиция заявила о готовности обеспечить безопасность на мероприятии, в частности, будут привлечены силовики из других регионов.

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Впервые проведение "Марша равенства" в Киеве было запланировано в 2012 году. Организаторы гей-парада запланировали шествие по центральной части столицы. Точное место и время проведения действия держались в строгом секрете из соображений безопасности, но противникам акции все же удалось узнать о намерениях ЛГБТ-сообщества, поэтому организаторы были вынуждены отменить проведение марша.

В итоге первый подобный марш прошел в столице Украины год спустя. Около 50 молодых людей прошли по проспекту Победы к Киностудии Александра Довженко. Немногочисленное шествие сопровождали несколько сотен спецназовцев, которые пресекали постоянные попытки противников ЛГБТ-сообщества избить участников марша. В числе противников действия в основном оказались пожилые верующие люди и радикальная молодежь. После непродолжительной акции участники марша поспешно разошлись, а правоохранители задержали лишь несколько человек, пытавшихся сорвать гей-парад.

В 2014 году "Марш равенства" в столице вновь был отменен из-за соображений безопасности, поскольку радикалы неоднократно угрожали участникам шествия расправой.

Год спустя, несмотря на многочисленные угрозы от радикалов и призывы мэра Виталия Кличко воздержаться от шествия, марш вновь состоялся. На акцию собрались около 300 сторонников ЛГБТ-сообщества, их охраняли несколько сотен спецназовцев. Тем не менее, несколько десятков радикально настроенных молодых людей забросали участников шествия петардами и взрывпакетами, к некоторым из которых были примотаны металлические осколки. В результате несколько участников шествия получили ранения, также был серьезно ранен один правоохранитель. Силовики задержали тогда около 30 нарушителей порядка.

В минувшем году "Марши равенства" прошли в Киеве и Одессе, оба — без серьезных нарушений. В столице прошло масштабное шествие, в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек, их охраняли 5,5 тысяч полицейских и 1,2 тысячи бойцов Нацгвардии. Силовики пресекли все попытки сорвать мероприятие, были задержаны 57 человек. В Одессе, несмотря на судебный запрет, прошла немногочисленная акция, в ней приняли участие всего 50 человек. Правоохранители задержали пять человек при попытке сорвать мероприятие.

В нынешнем году в "Марше равенства", по словам главы общественной организации "КиевПрайд" Русланы Панухник, намерены принять участие около 5 тысяч человек. Организаторы шествия объявили сбор участников с 09.00 до 10.00 на пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого. Затем участники колонной пройдут по улице Владимирской к площади Льва Толстого, где и завершится акция. Общая длина маршрута составит около одного километра.

Панухник сообщила, что организаторы находятся в тесном контакте с городскими властями и полицией для обеспечения безопасности участников мероприятия.

"Мы согласовали все детали относительно обеспечения общественного правопорядка и гарантирования безопасности участникам акции. Мы уверены, что как организаторы, так и правоохранительные органы приложат максимальные усилия для того, чтобы эта акция состоялась мирно и без каких-либо провокаций", — сказала Панухник.

Организаторы марша также сообщили, что в этому году участники шествия выйдут на улицы Киева под лозунгом "Страна для всех". Они также призвали своих оппонентов воздержатся от провокаций и не пытаться физически препятствовать акции.

Противники проведения "Марша равенства" заявили о намерении провести акции "против гей-парада" и "против наступления на семью" в столице в день проведения шествия.

На странице сообщества "Катехон" в Facebook указано, что эта общественная организация выступает против "пропаганды детям гомосексуализма, однополых браков, гендерной диктатуры и убийства детей".

"Так называемый "Марш равенства" — это украинофобная акция. Она нацелена против украинской культуры. Она сводит извращения в положительный культ и ориентир для молодежи… Киев выходит против уничтожения традиционных украинских ценностей", — говорится сообщении на странице мероприятия в Facebook.

Националистическая партия "Всеукраинское объединение "Свобода" и общественное движение "Правый сектор"18 июня на Майдане Незалежности (площади Независимости) намерены провести акции протеста против проведения "Марша равенства".

Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что "Марш равенства" и его противники не пересекутся, так как их акции будут проходить в разных местах, хоть и недалеко друг от друга. При этом он не отрицает, что среди участников протестной акции могут оказаться сторонники насильственных методов, но, по его мнению, "в случае проявления насилия ответственность должны нести организаторы "Марша равенства" как провокационного мероприятия".

За 7 часов до мероприятия Скоропадский сообщил на своей странице в Facebook, что националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве.