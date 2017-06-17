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    Общество

    По делу Майдана до сих пор не допрошены все свидетели - адвокат

    (обновлено: )21
    По словам адвоката, дело уже больше года рассматривается по существу и оно глобально продвинулось, однако допросить по делу удалось только 60-70% свидетелей.
    Евромайдан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Адвокат Виталий Титич сообщил, что в деле об убийствах на Майдане допрошено только 60-70% свидетелей.

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    "Это дело уже больше года рассматривается по существу. Оно глобально продвинулось, но я повторяю, там только потерпевших более 150 человек", – сказал он в эфире 5 канала.

    На вопрос, сколько уже свидетелей допросили по этому делу, адвокат ответил, что "60-70%". 

    "Процесс идет, но объективно он будет еще продолжаться довольно долго. Объективно оценивая до года – это позитивный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва", — добавил Титич.

    Как сообщалось ранее, ООН отмечает отсутствие прогресса в расследовании резонансных дел, в том числе относительно гибели людей в ходе Евромайдана в Киеве и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

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