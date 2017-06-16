Чемодан в Европу. Украинка пыталась провезти сына в сумке

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу своего ребенка в чемодане, сообщила представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская.

"В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы", — заявила Михальская, которую цитирует агентство PAP.

Она также отметила, что 11 июня, в первый день действия безвизового режима Украины и ЕС, та же гражданка Украины уже была задержана, поскольку ее сын также не располагал необходимыми документами.

"Гражданка Украины за помощь в нелегальном пересечении границы была наказана штрафом в размере 200 злотых (около 3 тысяч рублей)", — сообщила Михальская.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

По данным пограничников, в целом после введения безвизовых поездок граждан Украины с 11 июня по состоянию на утро пятницы границу со странами ЕС пересекли почти 315 тысяч украинцев. Во время путешествия 63 тысячи наших соотечественников использовали биометрические паспорта. Из них 8,69 тысячи украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.