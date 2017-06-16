Доходы силовиков хотят засекретить, чтобы не шокировать нарушениями - эксперт

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Декларации правоохранителей, которые ведут особо важные дела или работают в сфере нацбезопасности, необходимо засекретить. С таким предложением выступил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Также, по словам Матиоса, подобная практика существует и в большинстве европейских стран.

В то же время глава Нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак считает, что открытые данные е-деклараций украинских чиновников может использовать иностранная разведка.

Инициативу военного прокурора в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

"Электронные декларации — опубликованы, проверены, но обществу не дают данные о проверке. Почему? Потому что, во-первых, мы бы тогда знали уже не просто эти ужасные цифры и эти состояния, о которых общество знает, а знали бы и многие детали о том, что было скрыто и о нарушениях. И мало того, что общество знало бы это, так определенные данные должны были быть переданы в НАБУ и там же должны быть проведены следственные действия, то есть возбуждены уголовные производства и т.д. И госпожа Корчак держит в рукаве уже больше недели и не публикует эти данные под предлогом тех или иных причин: что они незаконно собраны, не опубликованы, на бумажном носителе, что обществу это неинтересно…" — пояснил Вакаров.

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