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    Общество

    Доходы силовиков хотят засекретить, чтобы не шокировать нарушениями - эксперт

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    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" заявил, что глава НАПК уже больше недели не разглашает результаты проверки деклараций под надуманными поводами.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Декларации правоохранителей, которые ведут особо важные дела или работают в сфере нацбезопасности, необходимо засекретить. С таким предложением выступил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Также, по словам Матиоса, подобная практика существует и в большинстве европейских стран.

    Наталья Корчак о е-декларациях военных прокуроров. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Корчак о "тайных" декларациях военных прокуроров и сотрудников СБУ

    В то же время глава Нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак считает, что открытые данные е-деклараций украинских чиновников может использовать иностранная разведка.

    Инициативу военного прокурора в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

    "Электронные декларации — опубликованы, проверены, но обществу не дают данные о проверке. Почему? Потому что, во-первых, мы бы тогда знали уже не просто эти ужасные цифры и эти состояния, о которых общество знает, а знали бы и многие детали о том, что было скрыто и о нарушениях. И мало того, что общество знало бы это, так определенные данные должны были быть переданы в НАБУ и там же должны быть проведены следственные действия, то есть возбуждены уголовные производства и т.д. И госпожа Корчак держит в рукаве уже больше недели и не публикует эти данные под предлогом тех или иных причин: что они незаконно собраны, не опубликованы, на бумажном носителе, что обществу это неинтересно…" — пояснил Вакаров.

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