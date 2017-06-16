В Днепре запретили деятельность ОО "Союз советских офицеров"

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Днепра принял решение о запрете общественной организации "Союз советских офицеров", передает Радио Свобода.

Согласно с постановлением, суд вынес решение, изучив материалы и выслушав показания свидетелей относительно событий марта 2014 года. Так, по словам одного из свидетелей по делу, в марте 2014 года это общественное объединение "совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призвало соседнее государство в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая возле памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", – сообщила свидетель.

Другой свидетель отметил, что в марте 2014 года на митингах члены организации заявляли, что ждут "русскую освободительную армию".

Читайте также — Днепропетровск, 9 мая: покой нам только снится

Истцом в этом деле выступило городское управление юстиции. Ответчиком – общественная организация "Союз советских офицеров", которую обвиняют в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде, в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации поднимали на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг.

Иск в суд относительно запрета деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

Читайте также: Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.,,