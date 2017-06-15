В Кривом Роге сняли билборд со сбитым под Луганском Ил-76

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В Кривом Роге сняли билборд с изображением сбитого под Луганском в 2014 году самолета Ил-76, сообщил в своем аккаунте в Facebook депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы.

На улице Виталия Матусевича в Металлургическом районе по случаю третьей годовщины трагедии появился билборд с изображением обломков самолета и надписью "Низкий поклон героям АТО", рассказал депутат.

По информации Колесника, для билборда, заказанного в исполкоме Металлургического райсовета Кривого Рога, была использована фотография, снятая ополченцами, когда они осматривали обломки самолета.

Как уточнил депутат, позже билборд сняли.

"Очень адекватная, моментальная реакция, СБУ, Полиции (зафиксировали суть заявления, приняли заявление), собственников плоскости (готовы были сами убрать, не взирая на последствия, сразу поняли в чем проблема)", — написал Колесник.

В марте 2017 года суд в Днепропетровской области в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета Ил-76 под Луганском.

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