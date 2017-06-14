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    Общество

    В курортный сезон на побережье морей будут работать1,2 тыс полицейских

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    В полиции считают, что в этом году курортные зоны в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, по прогнозам, посетят более 10 миллионов туристов.
    Пляжный патруль в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. На побережьях Черного и Азовского морей для обеспечения безопасности и порядка с июня по сентябрь включительно будут дежурить 1,2 тысячи полицейских, сообщил в среду заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

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    "Согласно обеспечению общественной безопасности и порядка на побережье Черного и Азовского морей, с июня по сентябрь включительно будут привлечены более 1,2 тысячи стражей порядка", — приводятся слова Фацевича на сайте МВД Украины.

    Он отметил, что в этом году курортные зоны в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, по прогнозам, посетят более 10 миллионов туристов.

    Как сообщалось ранее, в Киеве в этом году паспорта готовности получили 11 столичных пляжей, подготовлены 17 зон отдыха у водных объектов, но без возможности купания.

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