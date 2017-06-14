Суд отказался отменить указ о запрете российских соцсетей в Украине

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины (ВАСУ) в среду, 14 июня, отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерным и отмены указа в части запрета российских социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.

"В удовлетворении иска… отказать", — заявил в среду председательствующий судья Александр Нечитайло в ходе судебного заседания.

Суд огласил только резолютивную часть судебного определения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.