наверх
14.06.201716:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Почти каждый второй украинец готов выйти на протест - опрос

    (обновлено: )38840
    Как свидетельствуют результаты исследования "Рейтинга", 47% опрошенных не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% - поддерживают, 12% - не определились.
    Протесты. Архивное фото
    odessamedia.net

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Ситуация, которая сложилась в Украине, может привести к массовым протестам. Такого мнения придерживаются 70% граждан страны, свидетельствуют результаты опубликованного в среду исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

    В Киеве работники пикетируют офис Укрзализныци
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    "Нацкорпус" и железнодорожники пикетируют офис "Укрзализныци" в Киеве

    Вместе с тем 40% граждан готовы принять в них участие.

    "Семьдесят процентов считают, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине, может привести к массовым общенациональным протестам (как в 2004 или 2013 году), 21% так не считают, каждый десятый — не определился с ответом", — говорится в сообщении группы.

    При этом 47% опрошенных не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% — поддерживают, 12% — не определились.

    По данным исследования, почти 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных — не принимали бы участия. Социологи отмечают, что больше всего готовы участвовать в акциях протеста жители Западной Украины, а также избиратели оппозиционных партий "Самопомич", "Радикальной партии" Олега Ляшко и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича.

    Смотрите также: Стычки под горсоветом Одессы: вход в мэрию заблокирован

    Опрос проводился по всей территории Украины (кроме неподконтрольных районов Донбасса) с 19 по 25 мая. Всего были опрошены 2 тысячи жителей старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2,2%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы