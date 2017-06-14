Почти каждый второй украинец готов выйти на протест - опрос

odessamedia.net

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Ситуация, которая сложилась в Украине, может привести к массовым протестам. Такого мнения придерживаются 70% граждан страны, свидетельствуют результаты опубликованного в среду исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Вместе с тем 40% граждан готовы принять в них участие.

"Семьдесят процентов считают, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине, может привести к массовым общенациональным протестам (как в 2004 или 2013 году), 21% так не считают, каждый десятый — не определился с ответом", — говорится в сообщении группы.

При этом 47% опрошенных не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% — поддерживают, 12% — не определились.

По данным исследования, почти 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных — не принимали бы участия. Социологи отмечают, что больше всего готовы участвовать в акциях протеста жители Западной Украины, а также избиратели оппозиционных партий "Самопомич", "Радикальной партии" Олега Ляшко и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича.

Смотрите также: Стычки под горсоветом Одессы: вход в мэрию заблокирован

Опрос проводился по всей территории Украины (кроме неподконтрольных районов Донбасса) с 19 по 25 мая. Всего были опрошены 2 тысячи жителей старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2,2%.