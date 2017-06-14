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    Экс-министра доходов и сборов уведомили о подозрении

    (обновлено: )17410
    Как отметил главный военный прокурор Анатолий Матиос, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, "находящийся в эмиграции", получил "письмо счастья".
    Александр Клименко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением.

    "Находящемуся в эмиграции… экс-министру сборов и доходов Клименко А.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 255, частью второй статьи 364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением)", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

    Пост Анатолия Матиоса в Facebook

    По его словам, Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,7 миллиарда долларов).

    Генпрокуратура Украины завершила в конце апреля досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

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