Экс-министра доходов и сборов уведомили о подозрении

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением.

"Находящемуся в эмиграции… экс-министру сборов и доходов Клименко А.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 255, частью второй статьи 364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением)", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Пост Анатолия Матиоса в Facebook

По его словам, Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,7 миллиарда долларов).

Генпрокуратура Украины завершила в конце апреля досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.