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    Общество

    В Одессе пятнадцатилетняя школьница родила ребенка весом почти 4 кг

    (обновлено: )68710
    По данным врача-акушера Светланы Галич, вес мальчика составил 3800 грамм, ребенок чувствует себя хорошо. Для молодой матери собирали помощь волонтеры.
    Пятнадцатилетняя школьница с ребенком
    culturemeter.od.ua

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Пятнадцатилетняя девочка в Одессе родила крупного малыша, сообщают медики.

    Ребенок появился на свет в Одесском областном родильном доме.

    По данным врача-акушера Светланы Галич, вес мальчика составил 3800 грамм, ребенок чувствует себя хорошо.

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    Как сообщают местные СМИ, волонтеры собрали помощь для молодой матери.

    Подробности не сообщаются.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске ребенок прыгнул с 4 этажа, спасаясь от подростка с ножом.

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