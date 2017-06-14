В Одессе пятнадцатилетняя школьница родила ребенка весом почти 4 кг

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Пятнадцатилетняя девочка в Одессе родила крупного малыша, сообщают медики.

Ребенок появился на свет в Одесском областном родильном доме.

По данным врача-акушера Светланы Галич, вес мальчика составил 3800 грамм, ребенок чувствует себя хорошо.

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Как сообщают местные СМИ, волонтеры собрали помощь для молодой матери.

Подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске ребенок прыгнул с 4 этажа, спасаясь от подростка с ножом.