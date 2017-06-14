В Украине похолодает, на севере пройдут дожди

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В северных областях Украины в среду ожидается небольшой дождь, на остальной территории страны без осадков, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"14 июня в Украине: Переменная облачность. (…) Днем в северных областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9…+14°, днем +14…+19°, на Закарпатье и Прикарпатье до +22; в южной части ночью +13…+18, днем +21…+26", — говорится в сообщении.

Украинский гидрометцентр/Facebook

В Киеве температура будет находиться в диапазоне +16…+18.

Днем в большинстве областей она не превысит +20.

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Несколько дней назад дерево упало на припаркованные возле дома автомобили в Соломенском районе Киева. По данным очевидцев, оно не выдержало сильных порывов ветра.