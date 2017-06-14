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    Общество

    "Янтарное дело": экс-зампрокурора Ровенской области отпустили под залог

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    Андрею Боровику была изменена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога на меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.
    Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Бывший заместитель прокурора Ровненской области Андрей Боровик, задержанный по делу "янтарной мафии", вышел из-под стражи под залог в 1 млн грн, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    Задержания чиновников, прикрывающих добычу янтаря в Ровненской области
    Facebook Лариса Сарган
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    Она отметила, что постановлением Дарницкого райсуда Киева от 8 июня была изменена примененная к Боровику мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога на меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.

    Смотрите также — Операция "Янтарь" в Ровенской области: обыски и громкие задержания

    По данным Сарган, экс-заместитель прокурора вышел из-под стражи 13 июня.

    "С момента передачи в суд обвинительного акта в отношении Боровика и других пяти обвиняемых, правовая квалификация и объем обвинения не менялись", — отметила она на своей странице в Facebook.

    Facebook Ларисы Сарган
    Комментарий Ларисы Сарган

    В июле 2016 прошли масштабные обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря. Полиция сообщила, что во время обысков было изъято более 160 тысяч долларов, 4 700 евро и 94 500 тысячи гривен.

    В причастности к незаконной добычи янтаря в области подозревают 32 человека. В рамках расследования также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.

    Смотрите также: "Янтарный" конфликт в Житомирской области: массовое побоище и стрельба

    Позже генпрокурор Юрий Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.

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