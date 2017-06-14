"Янтарное дело": экс-зампрокурора Ровенской области отпустили под залог

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Бывший заместитель прокурора Ровненской области Андрей Боровик, задержанный по делу "янтарной мафии", вышел из-под стражи под залог в 1 млн грн, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она отметила, что постановлением Дарницкого райсуда Киева от 8 июня была изменена примененная к Боровику мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога на меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.

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По данным Сарган, экс-заместитель прокурора вышел из-под стражи 13 июня.

"С момента передачи в суд обвинительного акта в отношении Боровика и других пяти обвиняемых, правовая квалификация и объем обвинения не менялись", — отметила она на своей странице в Facebook.

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В июле 2016 прошли масштабные обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря. Полиция сообщила, что во время обысков было изъято более 160 тысяч долларов, 4 700 евро и 94 500 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в области подозревают 32 человека. В рамках расследования также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.

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Позже генпрокурор Юрий Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.