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    Более 2,5 тыс украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС

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    Европа открывает для украинцев свои границы (570)

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    По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, в целом по биометрическим паспортам более 20 тысяч граждан Украины пересекли границу, существенного увеличения количества людей нет.
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Более 2,5 тысяч украинцев въехали в страны Евросоюза без виз почти за два дня действия безвизового режима с ЕС, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.

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    УНИАН
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    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    "По состоянию на 18.00 2,55 тысячи украинцев воспользовалась безвизом. В целом по биометрическим паспортам более 20 тысяч граждан Украины пересекли границу. Если сравнивать цифры, то существенного увеличения количества людей мы не видим. За 10-11 июня здесь вообще нет увеличения, так как на выходные пассажирско-транспортный поток снижается", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина". Он добавил, что ситуация на пропускных пунктах спокойная и контролируемая.

    Ранее ряд международных и украинских экспертов заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины, а правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления, кто приезжает на его территорию.

    Глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к ним как к нелегальным мигрантам. Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.

    Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон говорила об угрозе безвизового режима для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы. МИД Украины считает, что Евросоюзу не угрожает массовая миграция украинцев.

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