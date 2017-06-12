Центр информации УПЦ

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. У православных христиан начался Петров пост, который продлится до 12 июля – дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации Украинской православной церкви, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что Церковь призывает верующих к Апостольскому посту, вспоминая Петра и Павла, которые, приняв святой дух в день пятидесятницы, в воздержании и молитве готовились к всемирной проповеди Евангелия.

"Пост – самый подходящий период для серьезной работы над собой. Человеку дано время, чтобы избавиться от грехов и страстей. Святитель Иоанн Златоуст учит: "Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления". Петров пост — это хороший повод, чтобы выполнить хотя бы одно из перечисленных предписаний", — сказал митрополит Антоний.

По мнению владыки, в период поста стоит приложить усилия, чтобы отречься от всех грехов, но прежде всего – постараться избавиться от лжи.

"Церковь учит тому, что истина — это любовь. Любовь к Богу и ближнему. Нет ничего выше этой истины. Один из путей к ее достижению — пост. С помощью поста человек пытается глубже заглянуть в свою душу и увидеть, что же мешает восторжествовать в его сердце главной христианской добродетели — любви. А путь к любви возможен только через правду и попирание лжи", – сказал митрополит Антоний.

Вместе с тем он добавил, что в дни поста верующие стараются чаще бывать в храме, исповедоваться и причащаться Святых христовых тайн.

"Пост дан для того, чтобы мы почувствовали присутствие бога в своей жизни", — отметил управляющий делами УПЦ.

Напомним, ранее Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами.