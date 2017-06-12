Белоруссия отправила гумпомощь для жителей Донбасса

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости Украина. Заместитель главы МЧС Белоруссии Александр Худолеев сообщил, что Минск направил гуманитарную помощь для украинских граждан в Донбассе.

В мае правительство Белоруссии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь. Ранее о планах направить гуманитарную помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, заявлял глава Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Благополучно преодолев границу, конвой выдвинулся в направлении Киева. В течение часа, я думаю, он прибудет в пункт назначения для последующей разгрузки. Пункт назначения — представительство в Украине Красного Креста", — сказал Худолеев.

По его словам, груз состоит из стандартного продуктового и гигиенического комплекта из расчета на четыре тысячи человек. В него входят подсолнечное масло, крупы и макаронные изделия, сахар, мясные консервы, дрожжи, мука, шампунь, мыло, зубная паста, моющие и другие гигиенические средства. Общий вес груза составляет 58 тонн.

Худолеев отметил, что помощь будет распределена между нуждающимися по обе стороны линии разграничения.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.