Порошенко на границе со Словакией открыл символическую дверь в ЕС

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 июня, в Ужгороде президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Словацкой Республики Андреем Киской, сообщает "112 Украина".

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Президенты приняли участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.

Порошенко во время церемонии по случаю безвиза открыл символическую дверь в ЕС на украинско-словацкой границе. Церемония проходила на пропускном пункте "Ужгород". Порошенко открыл символическую дверь в ЕС ключом, а с другой стороны на встречу вышел президент Словакии Андрей Киска.

"На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю", — заявил Порошенко.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.