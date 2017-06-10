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    Украина начала переговоры с ЕС по отмене платы за роуминг - Порошенко

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (511)

    (обновлено: )16101
    Как заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима, "мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории ЕС".
    Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина начала переговоры с Евросоюзом по отмене платы за роуминг для украинцев.

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    "В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидерами стран-членов (ЕС) мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории ЕС", — заявил Порошенко в субботу в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ должен вступить в силу в ночь на воскресенье.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства, которые не являются членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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