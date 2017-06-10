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    Госпогранслужба заявила о готовности к безвизу с Евросоюзом

    (обновлено: )14
    По данным ведомства, с субботы иностранные эксперты будут работать на украинских пограничных пунктах. Кроме того, пограничники задействовали дополнительные кадровые ресурсы для упрощения пересечения границы украинскими гражданами.
    Государственная пограничная служба Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила о готовности к работе в условиях отмены визового режима с Евросоюзом, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

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    "Завтра (в воскресенье – ред.) граждане Украины начнут пересекать границу (Евросоюза – ред.) в рамках безвизового режима. Государственная пограничная служба полностью готова к действию новых правил", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, с субботы иностранные эксперты будут работать на украинских пограничных пунктах. Кроме того, пограничники задействовали дополнительные кадровые ресурсы для упрощения пересечения границы украинскими гражданами.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ должен вступить в силу в ночь на 11 июня.

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