Госпогранслужба заявила о готовности к безвизу с Евросоюзом

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила о готовности к работе в условиях отмены визового режима с Евросоюзом, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Завтра (в воскресенье – ред.) граждане Украины начнут пересекать границу (Евросоюза – ред.) в рамках безвизового режима. Государственная пограничная служба полностью готова к действию новых правил", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с субботы иностранные эксперты будут работать на украинских пограничных пунктах. Кроме того, пограничники задействовали дополнительные кадровые ресурсы для упрощения пересечения границы украинскими гражданами.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ должен вступить в силу в ночь на 11 июня.