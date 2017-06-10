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    На западе Украины задержали 8 человек при попытке попасть в Евросоюз

    (обновлено: )15501
    Задержаны шесть мужчин без документов. Из них — пятеро граждан Бангладеш и один гражданин Коморских островов. В Закарпатской области задержали двух граждан Индии.
    Пограничный пункт пропуска. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. На западной границе Украины пограничники задержали восемь нелегальных мигрантов, которые пытались выехать в Евросоюз. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы.

    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell
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    "Оперативными сотрудниками и пограничниками отдела "Рава-Русская" львовского отряда недалеко от границы задержаны шесть мужчин без документов. Из них — пятеро граждан Бангладеш и один гражданин Коморских островов", — говорится в сообщении.

    Кроме того, в Закарпатской области пограничники отряда "Гута" Чопского подразделения задержали двух граждан Индии, добавили в ведомстве.

    По данным Погранслужбы, иностранные граждане задержаны, на них будут составлены административные протоколы.

    Ранее в Государственной фискальной службе Украины спрогнозировали, что пассажиропоток через государственную границу Украины увеличится на 30% к концу года в связи с началом действия безвизового режима с Евросоюзом.

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