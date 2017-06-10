Глава полиции заявил о кардинальных изменениях обучения сотрудников МВД

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в ближайшее время система обучения будущих полицейских по специальным дисциплинам будет кардинально изменена. Об этом Князев заявил в Одесском государственном университете внутренних дел, который посетил в рамках рабочего визита в Одессу.

По его словам, руководство ведомства не устраивает базовый уровень образования, которое получают специалисты не только «узкой» специализации криминальной полиции, но и общего профиля.

"Мы пришли к единому мнению, что в течение короткого периода в корне изменим систему обучения по специальным дисциплинам", — сказал Князев. Он отметил, что это позволит выпускникам ведомственных вузов сразу при поступлении на службу начать эффективно работать.

Также Князев, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и ректор вышеназванного вуза Иван Катеринчук заложили символическую капсулу на месте будущей постройки нового корпуса Одесского государственного университета внутренних дел.

Аваков отметил, что сегодня строится новая полиция, прежде всего — на уровне подготовки полицейских.

"Мы оснащаем полицейских новыми автомобилями, новыми техническими средствами, новыми законами, но главное, чего мы ждем от новой полиции — новый уровень самосознания от каждого из вас", — сообщил Аваков.

По его словам, важно иметь центры подготовки правоохранителей. Один из базовых и стратегических центров такой подготовки будет находиться в Одессе. Также министр добавил, что Князев ставит совершенно новые задачи для полицейских. Поэтому программа подготовки полицейских кадров будет рассматриваться в широком смысле.

"Хочу, чтобы весь учебный процесс был адекватен новым вызовам. Нам не нужны старые подходы. Нам нужны компетентные, хорошо подготовленные специалисты по каждому направлению. Уверен, что коллектив университета с этим справится", — подчеркнул Аваков.

В рамках мероприятия руководители ведомств также вручили награды и грамоты 10 лучшим работникам вуза.

В четверг днем появилась информация о том, что запланированное на вечер выступление Билык в одесском ресторане отменили организаторы. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Митингующим раздавали пиццу.

Певица дала концерт, несмотря на протесты. Здание во время выступления находилось под охраной полиции. Были небольшие стычки. Стерненко задержали, но позже отпустили. Сам он заявил, что его избили. Правоохранители завели два уголовных дела по факту стычки.