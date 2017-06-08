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    Общество

    Мэру Энергодара вручили подозрение прямо во время сессии горсовета

    (обновлено: )3101
    Павла Музыку подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением).
    Вручение подозрения мэру Энергодара
    Прокуратура Запорожской области

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Мэру Энергодара (Запорожская область) Павлу Музыке вручили сообщение о подозрении в незаконном увольнении одного из руководителей коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

    Согласно информации, вручение уведомления о подозрении произошло непосредственно во время проведения сессии городского совета, чтобы "исключить возможность срыва следственного действия со стороны городского головы и его соратников".

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    Мэра подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением).

    Ранее СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за указания недостоверной информации в декларации.

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