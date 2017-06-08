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    Общество

    МВД усилит проверки журналистов на мероприятиях

    (обновлено: )57
    Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко пояснил, что усиление проверок обусловлено необходимостью идентификации реальной личности журналиста.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. МВД усилит проверки журналистов на своих мероприятиях для их идентификации. Такие меры вводятся после того, как представившийся журналистом французского издания мужчина стрелял чеченского добровольца Адама Осмаева в Киеве.

    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Фото со сттраницы Оксаны Блищик в Facebook
    Заказное убийство или перестрелка? Инцидент с Осмаевым, опрос юристов

    В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ несколько раз выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.

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    "Учитывая тот факт, что преступник маскировался под журналиста и вряд ли враг прекратит попытки повторения подобных атак в будущем, прошу масс-медиа во время освещения мероприятий МВД с пониманием относиться к необходимости усиления проверок для идентификации реальной личности журналистов. Всегда иметь при себе пресс-карты", — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    Facebook Артема Шевченко
    Комментарий Артема Шевченко

    Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой. В МВД заявили, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. 

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