Крупнейший оператор мобильной связи перестал работать в ДНР

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Донецке, а также соседних городах — Макеевке и Харцызске — начались сбои в работе мобильного оператора МТС, есть информация, что проблемы со связью МТС имеются вплоть до Луганска, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что с средины среды, 7 июня, при наборе любого абонента вызов не осуществляется, а сеть сообщает, что вызов завершен, причем практически сразу же после окончания набора. В соцсетях сообщают, что дозвонившимся на "горячую линию" МТС, говорят, что произошли повреждения сети, перебит оптический кабель.

Читайте также: Враждебное государство. Украинцы не доверяют власти — опрос

"Быстро все восстановить не обещают, ориентируют на завтрашний день", – сообщают пользователи.

В то же время в самопровозглашенной ДНР утверждают, что отключение МТС — следствие действий властей Украины, которые якобы отрезали каналы связи.

"Отключение МТС — это инициатива исключительно украинских властей. ДНР к этому не имеет никакого отношения", — заявили в "министерстве связи" самопровозглашенной ДНР.

Читайте также: Адекватная замена? Вместо "ВКонтакте" и "Одноклассники" — Ukrainians

МТС был последним украинским оператором, который поддерживал связь на неподконтрольных территориях. Ранее о прекращении своей деятельности там объявил оператор Lifecell.