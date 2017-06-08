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    Общество

    Крупнейший оператор мобильной связи перестал работать в ДНР

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (712)

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    В самопровозглашенной ДНР заявили, что отключение МТС - следствие действий властей Украины, которые, как утверждают ополченцы, отрезали каналы связи.
    Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Донецке, а также соседних городах — Макеевке и Харцызске — начались сбои в работе мобильного оператора МТС, есть информация, что проблемы со связью МТС имеются вплоть до Луганска, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на местных жителей.

    Донецк
    AP Photo/Alexander Ermochenko
    Отсутствие украинской мобильной связи в ДНР – реально большая проблема

    Отмечается, что с средины среды, 7 июня, при наборе любого абонента вызов не осуществляется, а сеть сообщает, что вызов завершен, причем практически сразу же после окончания набора. В соцсетях сообщают, что дозвонившимся на "горячую линию" МТС, говорят, что произошли повреждения сети, перебит оптический кабель. 

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    "Быстро все восстановить не обещают, ориентируют на завтрашний день", – сообщают пользователи.

    В то же время в самопровозглашенной ДНР утверждают, что отключение МТС — следствие действий властей Украины, которые якобы отрезали каналы связи.

    "Отключение МТС — это инициатива исключительно украинских властей. ДНР к этому не имеет никакого отношения", — заявили в "министерстве связи" самопровозглашенной ДНР.

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    МТС был последним украинским оператором, который поддерживал связь на неподконтрольных территориях. Ранее о прекращении своей деятельности там объявил оператор Lifecell

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