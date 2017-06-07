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    Общество

    ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине до 1 тыс человек

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    (обновлено: )23
    В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что ОБСЕ приняло решение о расширении состава миссии.
    Автомобили представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине будет увеличено с 700 до 1 тысячи человек, сообщил действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

    В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве он сообщил, что ОБСЕ приняло решение о расширении состава миссии.

    "Мы приняли решение об увеличении количества наблюдателей ОБСЕ с 700 до одной тысячи человек", — цитирует Курца агентство УНИАН.

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    Также он отметил, что ОБСЕ работает над повышением уровня технического обеспечения миссии с целью улучшения мониторинга ситуации в Донбассе.

    В начале февраля в ОБСЕ сообщили, что в составе СММ в Украине работают 724 наблюдателя, из них 588 — на востоке страны.

    Миссия наблюдателей в Украине следит за выполнением режима прекращения огня, отводом тяжелого вооружения с линии соприкосновения силовиков и ополченцев. Как отметил ранее глава СММ ОБСЕ в Украине посол Эртугрул Апакан, миссия также пытается добиться локального прекращения огня для ремонта важных объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий в Донбассе.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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