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    Арестованы подозреваемые в попытке переправки бизнесмена в РФ за $17 млн

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    (обновлено: )10301
    Одному из руководителей подразделения полиции и другому подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Третий - также под стражей.
    Задержание банды, пытавшейся, по словам Юрия Луценко, похитить экс-гражданина РФ за $17 млн
    Юрий Луценко/Facebook

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Трое подозреваемых в попытке похищения и переправки в Россию бизнесмена взяты под стражу по решению суда, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Киевской области.

    Заказ на $17 млн. Как задерживали организаторов похищения экс-гражданина РФ
    Канал Служба безпеки України на youtube
    Заказ на $17 млн. Как задерживали организаторов похищения экс-гражданина РФ

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители предотвратили попытку похищения и вывоза в Россию бизнесмена, бывшего гражданина РФ. Его фамилию он не назвал. Правоохранители задержали группу лиц, которые планировали похищение.

    "По ходатайству прокуратуры Киевской области троим подозреваемым в попытке похищения и переправки бизнесмена в РФ избраны меры пресечения", — говорится в сообщении.

    По данным прокуратуры, одному из руководителей подразделения полиции и другому подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Третий злоумышленник также находится под стражей, добавили в пресс-службе.

    Как отметили в прокуратуре, группа лиц за вознаграждение в 17 миллионов долларов пыталась совершить похищение и переправку бизнесмена в Россию. После получения первой части денег в 100 тысяч долларов злоумышленники были задержаны.

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