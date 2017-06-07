Арестованы подозреваемые в попытке переправки бизнесмена в РФ за $17 млн

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Трое подозреваемых в попытке похищения и переправки в Россию бизнесмена взяты под стражу по решению суда, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители предотвратили попытку похищения и вывоза в Россию бизнесмена, бывшего гражданина РФ. Его фамилию он не назвал. Правоохранители задержали группу лиц, которые планировали похищение.

"По ходатайству прокуратуры Киевской области троим подозреваемым в попытке похищения и переправки бизнесмена в РФ избраны меры пресечения", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, одному из руководителей подразделения полиции и другому подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Третий злоумышленник также находится под стражей, добавили в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, группа лиц за вознаграждение в 17 миллионов долларов пыталась совершить похищение и переправку бизнесмена в Россию. После получения первой части денег в 100 тысяч долларов злоумышленники были задержаны.