Коцаба ожидает повторного ареста

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости Украина. Журналист Руслан Коцаба, которому зачитали полный текст судебного решения Высшего специализированного суда Украины (ВССУ) по уголовным делам, отменившего оправдательный приговор по делу о государственной измене, заявил, что ожидает повторного ареста, сообщает "Страна".

"ВССУ скинул этот вопрос на апелляцию, и теперь они должны будут избрать мне меру пресечения. Статьи, которые мне инкриминируют, не предусматривают иной меры, кроме ареста. Очевидно, что прокурор будет ходатайствовать об этом", - приводит издание слова Коцабы.

Журналист и блогер добавил, что не намерен покидать территорию Украины.

Під стіни суду прийшли прихильники та опоненти Руслана Коцаби pic.twitter.com/0HmvNkkxOt — Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 7, 2017

Материалы уголовного производства в отношении Коцабы передадут в Ивано-Франковск, апелляционный суд которого должен приступить к рассмотрению дела заново. Дата начала слушаний на данный момент не определена. В то же время Коцаба ожидает, что с самого начала рассмотрения дела он будет арестован.

Как отмечается, на данный момент участники акций как в поддержку, так и против блогера, покинули периметр около здания суда.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек, противники и сторонники Коцабы, собрались сегодня около здания Высшего суда в Киеве, где слушалось дело журналиста. Они устроили перепалку и потасовку, одного из сторонников журналиста избили после заседания суда.

Напомним, Высший специализированный суд отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы.

Так, суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста.

Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".