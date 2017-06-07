Сторонники и противники Коцабы поскандалили у здания суда

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Несколько десятков человек, противники и сторонников журналиста Русланы Коцабы, собрались сегодня около здания Высшего суда в Киеве, где слушается дело журналиста.

По информации издания "Страна", в само здание суда пробиться довольно сложно. Активисты националистического движения "С14" под руководством своего лидера Евгения Карася устроили перепалку со сторонниками Коцабы. Поддержать журналиста пришли активисты различных партий — социалисты, партия "Успешная страна" и другие. Между сторонниками и противниками вспыхнули перепалки, которые чуть не переросли в потасовку.

После многочисленных просьб, люди вышли на улицу, где продолжили перебранку, которая время от времени переходила в короткие потасовки.

Националисты скандировали "Сепаров на нары", "смерть сепарам". Сторонники Коцабы говорят, что они пришли защитить человека, против которого власти осуществляют политические репрессии.

Напомним, Высший специализированный суд отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы. Так, суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста. Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".