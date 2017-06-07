Суд в Харькове продлил арест известного "антимайдановца"

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Харькове суд продлил содержание под стражей известного активиста Антимайдана Игната Кромского по прозвищу "Топаз" до 6 августа. Соответствующее решение Киевский райсуд Харькова принял во вторник, 6 июня, сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Кромского Александра Шадрина.

По его словам, мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца — до 6 августа включительно.

Адвокат сообщил, что во время вчерашнего судебного заседания другие вопросы по делу не рассматривались. Шадрин отметил, что дело Кромского Киевский райсуд Харькова начал слушать сначала в новом состава коллегии.

Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Кромской участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также принимал активное участие в массовых беспорядках весной 2014 года.