наверх
07.06.201711:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд в Харькове продлил арест известного "антимайдановца"

    (обновлено: )3802
    По словам адвоката известного активиста Антимайдана Игната Кромского по прозвищу "Топаз", мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца - до 6 августа включительно.
    Игнат Кромский по кличке Топаз
    Фото пользователя Facebook Татьяна Федоркова

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Харькове суд продлил содержание под стражей известного активиста Антимайдана Игната Кромского по прозвищу "Топаз" до 6 августа. Соответствующее решение Киевский райсуд Харькова принял во вторник, 6 июня, сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Кромского Александра Шадрина.

    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хан или провал. Итоги визита еврокомиссара в Украину

    По его словам, мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца — до 6 августа включительно.

    Адвокат сообщил, что во время вчерашнего судебного заседания другие вопросы по делу не рассматривались. Шадрин отметил, что дело Кромского Киевский райсуд Харькова начал слушать сначала в новом состава коллегии.

    Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

    По данным следствия, Кромской участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также принимал активное участие в массовых беспорядках весной 2014 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Сирия: США нанесли второй удар
    Юлия Тимошенко
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Стрельба в Ужгороде
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара