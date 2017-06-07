Под Радой митингуют против введения рынка земли

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Несколько тысяч человек собрались по Верховной Радой Украины на акцию против введения рынка земли.

Участники митинга держат в руках атрибутику "Аграрной партии" и плакаты "Нас атакуют рейдеры", "Нет дикому рынку земли", "Продажа земли — геноцид украинцев".

pravda.com.ua Митинг под Радой против введения рынка земли

Митинг проходит спокойно, участники акции не выкрикивают никаких лозунгов, сообщает "Украинская правда" с места события.

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Напомним, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк заявил, что в Украине нет возможностей для внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.