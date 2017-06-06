Савченко пришла в Раду в красном платье

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко показалась на публике в новом образе. Так, во вторник она пришла в Верховную Раду в красном платье.

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Ранее депутат ходила на работу в деловых костюмах.

Появилось также и фото, на котором Савченко запечатлена в новом необычном для нее наряде.

facebook.com/vkrutchak Новый образ Надежды Савченко

Напомним, в марте Савченко появилась в новом женственном имидже на канала News One, на котором она является ведущей программы "Субъективные итоги недели".