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    Общество

    Савченко пришла в Раду в красном платье

    (обновлено: )35840
    Фотографы засняли новый образ Надежды Савченко. В Парламенте депутат во вторник появилась в красном платье. Ранее она ходила на работу в деловых костюмах.
    Надежда Савченко пришла в Раду в красном платье
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко показалась на публике в новом образе. Так, во вторник она пришла в Верховную Раду в красном платье.

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    Ранее депутат ходила на работу в деловых костюмах.

    Появилось также и фото, на котором Савченко запечатлена в новом необычном для нее наряде.

    facebook.com/vkrutchak
    Новый образ Надежды Савченко

    Напомним, в марте Савченко появилась в новом женственном имидже на канала News One, на котором она является ведущей программы "Субъективные итоги недели".

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