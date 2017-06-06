Украина запустит поезд "пяти столиц"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины собирается запустить пассажирский поезд "пяти столиц", сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Поезд будет проходить по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

"Хотел бы презентовать проект поезда пяти столиц. Его цель — объединить пассажирским сообщением пять европейских столиц: Киев, Минск, Вильнюс, Ригу, Таллинн", — сказал он.