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    Украина запустит поезд "пяти столиц"

    (обновлено: )91709
    Поезд "пяти столиц" будет проходить по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн. По словам министра инфраструктуры, цель нового рейса - объединить пассажирским сообщением пять европейских столиц.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины собирается запустить пассажирский поезд "пяти столиц", сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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    Поезд будет проходить по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

    "Хотел бы презентовать проект поезда пяти столиц. Его цель — объединить пассажирским сообщением пять европейских столиц: Киев, Минск, Вильнюс, Ригу, Таллинн", — сказал он.

    Напомним, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 19 летних поездов. Начиная с конца мая и до сентября они будут направляться в сторону южных курортов Украины: Бердянска, Геническа, Одессы, Николаева и Херсона.
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