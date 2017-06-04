Экс-мэра Стаханова, проводившего референдум, оправдали

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Суд оправдал экс-мэра Стаханова Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщил на Facebook журналист Денис Казанский.

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"Суд оправдал мэра Стаханова Юрия Борисова, который в 2014 году занимался организацией антиконституционного референдума и содействовал боевикам в разжигании военных действий против Украины. Несмотря на имеющиеся доказательства, документы и видео, скатали очередной договорняк", — написал Казанский.

Скриншот с Facebook

"В настоящий момент под стражей остаются только Штепа из Славянска и Слепцов из Дзержинска (Торецка). Но, думаю, и им тоже готовят оправдательный приговор, судя по прецеденту Борисова", — заявил Казанский.

Ранее сообщалось, что силовики задержали мэра города Стаханова Луганской области, члена Партии регионов Юрия Борисова за финансирование референдума о выходе области из состава Украины, который состоялся 11 мая.