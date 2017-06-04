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    Общество

    Троица в Украине: 7 тыс спасателей охраняют безопасность

    (обновлено: )98
    Спасатели дежурят в местах массового пребывания людей, культовых сооружениях, осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В Украине на время празднования Дня Святой Троицы спасатели перешли на усиленный режим несения службы: будут дежурить около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Киево-Печерская лавра
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
    День Святой Троицы. Справка

    "4 июня отмечается один из главных христианских праздников — День Святой Троицы. Люди массово отправляются на молебен в церкви, зажигают свечи дома. Использование открытого огня в этот период может повысить риск возникновения чрезвычайных происшествий. Именно поэтому с 3 июня по 6 июня подразделения ГосЧС переходят на усиленный режим несения службы. В частности, по словам главы ГосЧС Николая Чечеткина, на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. единиц пожарно-спасательной техники ГосЧС", — говорится в сообщении.

    Подразделения ГСЧС дежурят в местах массового пребывания людей, культовых сооружениях. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

    Также представители Службы спасения проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение возникновения пожаров и других чрезвычайных происшествий в культовых сооружениях, на объектах с массовым пребыванием людей, на водоемах, в лесопарковых зонах и природных экосистемах.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания в храмах и отдыха на природе.

    "Будьте крайне осторожны, используя открытый огонь в культовых сооружениях и дома. Во время пребывания на улице в случае обнаружения подозрительных предметов или пакетов немедленно звоните по номеру 101 или 102. Отдыхая на природе и вблизи водоемов, следите за поведением своих детей и не игнорируйте правила пожарной безопасности", — обратились к гражданам.

    Как сообщалось ранее, украинцы в июне будут дополнительно отдыхать два дня — первые выходные лета продлятся с 3 по 5 июня в связи с христианским праздником Святой Троицы.

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