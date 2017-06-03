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    Общество

    Аваков заявил о новой "жесткой" линии поведения полиции

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    (обновлено: )94664
    Министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook прокомментировал решение Винницкого суда об аресте 45 участников недавней перестрелки в Метановке.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что отделениям Национальной полиции Украины была разослана инструкция относительно поведения с рейдерами. Так глава МВД на странице в Facebook прокомментировал решение Винницкого суда об аресте 45 участников недавней перестрелки в Метановке.

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    "Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием — присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране", — написал он.

    Аваков положительно оценил действия правоохранителей при задержании злоумышленников. "Прибывший спецназ полиции действовал чётко — обезоружил бандитов, положив их в наручниках лицом в землю. В землю, которую они хотели захватить".

    Сегодня стало известно об аресте всех 45 участников конфликта сроком на 60 суток без права внесения залога.

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